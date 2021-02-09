اليوم ..(6) مباريات ضمن الدوري الكروي الممتاز

اليوم ..(6) مباريات ضمن الدوري الكروي الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحضن ملاعب بغداد والمحافظات، اليوم الثلاثاء، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الكروي الممتاز .ويلاقي الديوانية اليوم على ملعبه، ضيفه نفط الوسط، في المواجهة التي ستقام بتمام الساعة الثانية بعد الظهر.ويستضيف الكرخ، فريق الزوراء على ملعب احمد راضي، فيما يواجه الحدود ضيفه الطلبة على ملعب التاجي، بينما يضيف السماوة نادي القاسم، على ملعبه، وتقام المباريات الثلاث في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر ايضا.امام نادي النجف فيستضيف على الملعب الاولمبي في المحافظة، فريق زاخو، في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، ويحتضن ملعب ميسان الاولمبي، المباراة التي ستجمع نفط ميسان مع امانة بغداد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً. 

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