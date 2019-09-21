اليونان..علماء الآثار يكتشفون ثروات غفل عنها اللصوص

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حكم الأقوياء على الضعفاء..الإقليم لبغداد:دفع 24 مليار دولار مقابل التزامنا بإرسال إيراد 250 ألف برميل يوميا!!
الأمانة العامة للوزراء:تشكيل فريق متابعة للبرنامج الحكومي
النجيفي:الحلبوسي سيطرد من منصبه حال دفاعه “الحقيقي”وليس الإعلامي عن السنّة
بعد العدوان على ارامكو هل يستطيع نظام الملالي ان يرتق ما فتق؟
ائتلاف المالكي يحذر من إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية!
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حكم الأقوياء على الضعفاء..الإقليم لبغداد:دفع 24 مليار دولار مقابل التزامنا بإرسال إيراد 250 ألف برميل يوميا!!
ائتلاف المالكي يحذر من إعادة فتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية!
عبد المهدي:الشركات الصينية ستساهم في تطوير الكهرباء بالعراق
همزة:موازنة 2020 لن تمر دون اِتفاق بين بغداد وأربيل
عبد المهدي:حكومتي مصرة على تعزيز أفضل العلاقات مع الصين ويؤكد على “إعجابه في السيارات الصينية”!
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بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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