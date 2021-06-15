اليونسيف ترحب بقرارات قمة مجموعة السبع بتسريع طرح لقاحات آمنة ضد فيروس كورونا

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نائب:بعض الوزارات والدوائر الحكومية باتت “مجيّرة انتخابيا” لصالح القوى المتنفذة
العصائب:لن نسمح لأمريكا بتعطيل الاستثمار الصيني في العراق!
حزب طالباني:عدم تطبيق الموازنة سيجبر الاقليم الى اللجواء الى المحكمة الاتحادية
تحالف الفتح:رئاسة الحكومة القادمة من “حصتنا” ونحن الفائز الأول بالانتخابات!!
حزب قادمون يرفض تأجيل الانتخابات
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العصائب:لن نسمح لأمريكا بتعطيل الاستثمار الصيني في العراق!
حزب طالباني:عدم تطبيق الموازنة سيجبر الاقليم الى اللجواء الى المحكمة الاتحادية
الاستثمار النيابية:البلد أصبح غارقاً بالديون الخارجية والداخلية جراء فشل الكاظمي وحكومته
الإعمار والإسكان: المصادقة على تصاميم 13 مدينة سكنية في بغداد والمحافظات
محافظ ذي قار:توقيع عقد لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي
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إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
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تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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