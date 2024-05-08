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القانونية النيابية:(88) مسودة قانون على الرف البرلماني
حزب كردي لمسرور:خوفكم من الانتخابات لأنكم لا تؤمنون بالديمقراطية
نيجيرفان وسلامي يؤكدان على التعاون الأمني بين طهران وأربيل
اليونيسيف:شباب العراق عرضة لمخاطر الفقر والبطالة والمرض وفقدان الخدمات في مقدمتها الماء والكهرباء
نائب:سنصوت على موازنة 2024 بسرعة إذا وصلت للبرلمان لغرض التمتع بالعطلة التشريعية
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الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على شرق مدينة رفح
إسرائيل:لا نحترم أي قرار دولي سواء من منظمات أو محاكم واجتياح رفح سيتم خلال أيام
الجامعات الأمريكية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة البشرية في غزة
نتياهو لبلينكن:لانحترم أي قرار دولي أو دعوات إنسانية لوقف الحرب على أهل غزة
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- اراء ومقالات
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اليونيسيف:شباب العراق عرضة لمخاطر الفقر والبطالة والمرض وفقدان الخدمات في مقدمتها الماء والكهرباء
نائب:سنصوت على موازنة 2024 بسرعة إذا وصلت للبرلمان لغرض التمتع بالعطلة التشريعية
المالية النيابية:ديون العراق لاتشكل خطراً على وضعه الاقتصادي والمالي
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة التجارة:العراق مستعد لمناقشة أي مقترح أمريكي يؤدي الى تعزيز العلاقات بين البلدين
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أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
الإعلام الألباني:السويد دفعت (10) ملايين يورو للعراق مقابل عدم إعدام قاتل تاجر المخدرات(مصطفى الجبوري)
الخدمات النيابية:البنك المركزي جعل العراق يخسر مليارات الدولارات ويجب محاسبته
مصدر أمني:سرقة (11) مليار دينار بمساعدة مكتب المحافظ أسعد العيداني
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