اليونيسيف تؤكد دعمها للعراق لمواجهة شحة المياه

اليونيسيف تؤكد دعمها للعراق لمواجهة شحة المياه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق ساندرا لطوف، اليوم السبت، دعمها للحكومة العراقية لمواجهة شح المياه، فيما أوصت بوضع خارطة طريق لمواجهة الشح هذا.وقالت لطوف: “نهنئ السلطات العراقية لاتخاذها التدابير اللازمة لمواجهة شح المياه في هذا الوقت العصيب، وعقدها مؤتمراً وجلب كل المختصين والخبراء وعلى أعلى المستويات لمناقشة هذا الأمر الخطير”.ودعت جميع الوزارات والمختصين إلى “سماع الآراء واتخاذ التدابير اللازمة لعمل خارطة طريق واضحة للجميع للسير عليها”، لافتة الى “استعداد منظمة اليونيسيف وشركائها على دعم خطوات الحكومة لمواجهة شح المياه بكل ثبات”.وذكرت لطوف أن “الحكومة لا تستطيع لوحدها أن تعمل كل الخطوات اللازمة لمواجهة خطر الجفاف، والمنظمة جاءت لدعمها استراتيجياً ومعنوياً وإعطائها كل الخدمات المتوفرة كمنظمة يونيسيف وشركائها”، موضحة أن “اليونيسيف كانت موجودة وحاضرة منذ عشرات السنين في بغداد، ولديها الكثير من المشاريع بما يخص المياه من تعقيم وترشيد وبناء قدرات المختصين”.وشددت على “أهمية أن يتخذ الإعلام دوره لنشر الوعي بين المواطنين، وتثبيت خطوات المؤتمر”.

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