اليونيسيف تؤكد دعمها للعراق لمواجهة شحة المياه

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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
(8 )مليارات دولار سنويا تجارة بيع “كرتونة البيض”
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- صورة وتعليق
إيران تعلن عن تصديرها للعراق “كعك وبسكويت”بمبلغ أكثر من( 327 )مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية!
مصدر أمني:تفجير الأبراج الكهربائية ما زالت مستمرة من قبل ميليشيا الحشد بأمر إيراني
بالوثيقة..نواب يطالبون الحلبوسي بالتصويت على تشكيل لجنة للتحقيق في إتفاقية قناة خور عبدالله العراقية
وزارة النقل تحت زعامة منظمة بدر: لم “نمنح أراض عراقية لإيران”
العبادي والخزعلي :لاقيمة لنا بدون إيران
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- اذاعة INN