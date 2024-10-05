اليونيفيل:قواتنا باقية في الجنوب اللبناني

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الخدمات النيابية:أكثر من (170)مشروعاً متلكئاً في بغداد
اليوم..أسعار صرف الدولار=154250 دينارًا
موقع الماني:(5.978) نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي الاجمالي
سياسي كردي:حكومة الإقليم لا ترغب بتوطين رواتب موظفيها خشية انفلاتهم من سيطرتها
البنك المركزي يباشر العمل بالتحويلات المالية إلى تركيا بعملة اليورو
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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السوداني:يوجه مؤسسات الدولة باستمرار دعم حزب الله اللبناني وحركة حماس
خبير اقتصادي:(34) تريليون ديناراً خسائر العراق بسبب العطل التي تجاوزت (140) يوماً في السنة
حكومة السوداني:رغم العجز المالي ومديونية العراق التي تجاوزت (90) مليار دولار لكننا سنعمر الجنوب اللبناني ونستمر في دعم حزب الله اللباني
امريكا “صديقة”العراق تقف ضده وتنضم للكويت بغلق منفذه البحري الوحيد وانتهاك سيادته
إيران:نتعامل مع العراق كمحافظة إيرانية
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