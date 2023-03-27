امتداد:سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن بتصرفات الحلبوسي غير الأخلاقية بطرده للنواب المستقلين

امتداد:سنلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن بتصرفات الحلبوسي غير الأخلاقية بطرده للنواب المستقلين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت حركة امتداد النيابية، الاثنين، تصرف رئيس مجلس النواب ضد النواب المستقلين بالمتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية، مشيرا الى انهاء ستلجئ الى طعن الى المحكمة الاتحادية لقيام الحلبوسي بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة. وذكرت الحركة في بيان : انها ” تستنكر الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الاخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحديا لإرادة الشعب.واضافت ان ” الاعتداء على النواب من قبل القوات الامنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس مجلس النواب هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الإخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم”.واشارت الى ان”الحركة ستشرع بدعوى طعن الى المحكمة الاتحادية عن اي مقررات تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس المجلس بإخراج النواب بالقوة من داخل القاعة مخالفا بذلك القانون والنظام الداخلي”.

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