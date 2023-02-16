امتعاض أمريكي بلقاء سفيرة استراليا في بغداد بالإرهابي الخزعلي وتبلغ الحلفاء بعدم تكرار ذلك

امتعاض أمريكي بلقاء سفيرة استراليا في بغداد بالإرهابي الخزعلي وتبلغ الحلفاء بعدم تكرار ذلك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت شبكة “أي بي سي” الاسترالية، اليوم الخميس، بحصول خلافات بين سيدني وواشنطن حول لقاء سفيرة أستراليا في العراق باولا غانلي بزعيم  ميليشيا العصائب الإرهابي قيس الخزعلي ،”وقالت الشبكة في تقرير ، إن صحفاً أميركية وبعض المسؤولين السياسيين هاجموا السفيرة الاسترالية في بغداد بسبب لقائها الخزعلي، مشيرين إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، والتي أعلن خلالها مسؤولية زعيم “عصائب أهل الحق” عما يقارب الستة آلاف هجمة على القوات الامريكية منذ عام 2006، وكذلك إسقاط طائرة مروحية بريطانية ومقتل خمس جنود أمريكيين على متنها، بالإضافة الى “تورطه” في الهجوم على السفارة الأمريكية عام 2019.وردت الخارجية الأسترالية رسمياً على الانتقادات التي وجهت لسفيرتها في العراق قائلةً “إن قيس الخزعلي  صحيح إرهابي  وله ميليشيا ولكنه أحد زعماء الإطار الحاكم في العراق ، ونقلت شبكة “أي بي سي” عن المسؤول في وزارة الخارجية الأسترالية مارك براون، قوله:  “نحن على علم كامل بالاجتماع الذي عقدته سفيرتنا في بغداد مع الخزعلي، فجزء من عملها ان تكون على اتصال دائم بكافة قادة الأحزاب والفاعلين السياسيين سواء المرتبطين بإيران ومنهم الخزعلي أو الوطنيين”.

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