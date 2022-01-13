امرأةٌ واحدةٌ.. أَمْ ثلاثُ نساء؟

رضا المحمداوي

منذ المشهد الاستهلالي لمسرحية (أنا وجهي) تضعنا مؤلفتها ومخرجتها: عواطف نعيم بمواجهة شخصيتها الرئيسة الممثلة شذى سالم والتي بدتْ لنا من خلال ثلاث وقفات تعبيرية وكأنها أُصيبتْ بالخرس أو فقدت القدرة على النطق والتعبير، وبصعوبة وبالكاد تنطق كلمة: أين؟ تلك الكلمة التي ستكون دليل التساؤل الاوّل الذي سيقودنا لمعرفة مأزق هذه الشخصية والتي تجسّدُ حياة ممثلة مسرحية سابقة وقد انحسرت الأضواء عنها وحاصرها النسيان وماعادتْ تعرف حتى عن ماذا تسأل، ويجيء الجواب من المرأة المُقعدة على الكرسي المتحرك الممثلة سمر محمد والتي تشاركها حياتها وتعرف تفاصيلها، إنه السؤال العقيم الذي تطرقهُ تلك الذاكرة المنطفئة لتطوف تلك الممثلة المُهمَلة بصاحبة الكرسي المتحرك في فضاء المسرح وهي تصرخ: زهايمر… زهايمر… زهايمر… إذن المسرحية رحلة بحث عن الذات الإنسانية الضائعة بين تلك (الذوات) المسرحية والتي سبق لتلك الممثلة أنْ تقمصتها وتلبَّستْ روحها وارتدتْ قناع الشخصيات المتعددة والمتنوعة حتى ضاع وجهها بين تلك الأقنعة المتبدلة واختفتْ ملامحه وأصبحتْ تشعر بالاغتراب عن نفسها وما عادتْ تعرف مَنْ هي ..؟، ومَنْ تكون..؟، ولا تعرف أين اختفى ذلك الوجه وتلك الملامح؟ ذلك الوجه الذي يمثّل لنا هنا الذات الإنسانية نفسها؟