امريكا قدمت “لاسايش”أربيل معدات بقيمة (500) ألف دولار

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلنت القنصلية الأميركية في العراق، الخميس، تقديمها لقوات الأمن الكردية “الآسايش” معدات أمنية بقيمة 500,000 دولار خلال حفل في مقر آسايش في أربيل. وذكرت القنصلية في بيان ، أن “القنصل العام بالدينو قدم معدات أمنية بقيمة 500,000 دولار اليوم خلال حفل في مقر آسايش في أربيل”. وأوضحت السفارة أنه “بعد توقف عمليات المساعدة في مكافحة الإرهاب بسبب كوفيد 12، استأنفت الولايات المتحدة عمليات المساعدة الأمنية ببرامج تقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين دولار مخطط لها خلال العامين القادمين”. وذكرت القنصلية أن “الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة دعم شعب إقليم كردستان العراق والهزيمة المستمرة لداعش”.