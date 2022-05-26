انباريون يطالبون برفع صور الحلبوسي من شوارع المحافظة

انباريون يطالبون برفع صور الحلبوسي من شوارع المحافظة
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 الرمادي/ شبكة أخبار العراق- شكا مواطنون في محافظة الانبار، الخميس، من الانتشار الكبير لصور رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي في اقضية ونواحي المحافظة، مشيرين الى أن صور الحلبوسي فاقت صور وجداريات رئيس النظام السابق.وقال عدد من المواطنين في تصريحات صحفية، إنه “بمجرد الدخول الى محافظة الانبار تواجهك الكثير من الصور الشخصية لرئيس البرلمان وعليها عناوين وعبارات تمجد بالحلبوسي بنفس الأسلوب الذي اتبعه رئيس النظام السابق”.وأضافوا أنه “لو تم إحصاء صور الحلبوسي المنتشرة في عموم المحافظة لفاقت صور صدام حسين ابان حكمه للعراق”, مؤكدين أن “جهات حزبية تابعة لحزب الحلبوسي فرضت على أصحاب المطاعم والمحلات بتعليق صور الحلبوسي.وكان أستاذ العلوم السياسية بكلية النسور الجامعة محمد الطعان أكد في تصريح سابق ، أن تأسيس حراك شعبي في الانبار والمحافظات المحررة سيسهم بالحد من سلوكيات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتكميم الأفواه والهيمنة على مقدرات محافظة الانبار والمحافظات المحررة.

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