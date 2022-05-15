انتخاب (الصالحي) رئيسا للجنة حقوق الإنسان النيابية و( الجبوري) للشهداء

انتخاب (الصالحي) رئيسا للجنة حقوق الإنسان النيابية و( الجبوري) للشهداء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتخبت لجان الشهداء والدفاع وحقوق الانسان النيابية، اليوم الأحد، رئاستها ونوابها.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ، ان “لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين عقدت بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وحضور اعضائها  اجتماعها الاول بمقر اللجنة في مجلس النواب”، مبينا انه “تم خلال الاجتماع انتخاب النائب احمد عبدالله محمد الجبوري رئيساً للسن للجنة”.فيما ذكرت الدائرة الاعلامية انه “بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي وأعضاء لجنة حقوق الانسان تم التصويت على رئاسة اللجنة، بحضور النواب ارشد الصالحي ووحدة الجميلي ونيسان الزاير وفاروق حنا عتو  وسعده الحسيناوي وسهى السلطاني وحسين علي المردان”، مبينة انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة عامة فيما يخص آلية عمل  اللجنة للمرحلة القادمة وضرورة وضع خطة استراتيجية مفصلة للعمل بشكل جدي والتمسك  بروح العمل الجماعي”.واكد الزاملي ان “اللجنة من أهم اللجان وستسعئ  رئاسة المجلس بتقوية عملها من خلال تقديم الدعم  كامل لملف حقوق الإنسان”.وفي نهاية الاجتماع قدم النائب  فاروق حنا التنازل عن حقه كرئيس السن، وتم التصويت على اختيار النائب أرشد الصالحي رئيس اللجنة الاكبر سنا والنائب وحدة الجميلي النائب الأول للجنة والنائب نيسان الزاير النائب الثاني للجنة”.

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