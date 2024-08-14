انتخاب محافظ كركوك على طاولة رشيد وزيدان

انتخاب محافظ كركوك على طاولة رشيد وزيدان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عدداً من الملفات القانونية المتعلقة بانتخاب محافط كركوك ورئيس مجلسها ، وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان التقى مساء أمس الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد وبحث معه عدد من الملفات القانونية المتعلقة بجلسة انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلسها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *