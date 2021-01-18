انتشار مكثف للجيش التونسي لحماية المقرات السيادية

انتشار مكثف للجيش التونسي لحماية المقرات السيادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الدفاع التونسية، الاثنين، عن انتشار مكثف لقوات الجيش في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية، وذلك بعدما شهدت البلاد موجة احتجاجات على مدار اليومين الماضيين.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، إن “الوحدات العسكرية عززت تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت سليانة قصد حماية المقرات السيادية”.وأكد زكري، أن “هذا التعزيز هو أساسا لحماية المقرات السيادية في هذه الولايات الأربع، وذلك تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من جهات الجمهورية”.يشار إلى ان عددا من المدن بولايات مختلفة من بينها سليانة وبنزرت والمنستير ومنوبة ونابل والقيروان شهدت مساء امس الاحد أعمال شغب وغلق لطرقات رئيسية من طرف مجموعات من الأفراد الى جانب عمليات كر وفر بين هؤلاء المجموعات والامنيين الذين قاموا بالتصدي لمحاولات اقتحام مجهولين لفضاءات تجارية كبرى ونهبها ولمركز امني ومستودع بلدي وفرع بنكي وغيرها من الممتلكات الخاصة والعامة. 

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