انحسار الكراهة

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نائب:حكومة الكاظمي ما زالت تجامل الإقليم بشأن منافذها
وزير الخارجية يترأس اجتماعا لتفعيل الفيزا الإلكترونية في المطارات العراقية
تحالف سائرون:التغييرات التي جرت في المنافذ لم تمس منبع الفساد
حزب طالباني ينفي انسحابه من حكومة مسرور
حركة التغيير تطالب الحكومة الاتحادية برفع دعوى قضائية ضد حكومة البارزاني الفاسدة
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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