انخفاض صادرات النفط لـ(5)دول عربية بضمنها العراق خلال تسعة اشهر الماضية

انخفاض صادرات النفط لـ(5)دول عربية بضمنها العراق خلال تسعة اشهر الماضية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- تراجع إجمالي صادرات النفط لـ 5 دول عربية، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2023 بنسبة 9%، على أساس سنوي، بحسب بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.وأشارت ارقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) الى أن “متوسط إجمالي صادرات الخام لتلك الدول العربية الـ 5 (السعودية والعراق والكويت والبحرين ومصر) أنخفض إلى 12 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من يناير/كانون الثاني (2023) حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 13.13 مليون برميل يوميًا خلال المدة نفسها من (2022).

وضمت قائمة “جودي”، كلًا من “السعودية والعراق والكويت والجزائر والبحرين ومصر”، والتي أظهرت بياناتها تراجع “غالبية صادرات تلك الدول باستثناء مصر”.

في حين لم تُعلن بيانات “سبتمبر/أيلول 2023 لدولة الجزائر”؛ لذلك لم تُدرجها وحدة أبحاث الطاقة في حساب إجمالي صادرات الأشهر الـ9، لكن صادراتها قد زادت في الأشهر الـ8 الأولى من (2023)، على أساس سنوي.

وانخفض متوسط صادرات النفط العراقي إلى 3.45 مليون برميل يوميًا، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، مقابل 3.7 مليون برميل يوميًا في المدة نفسها من 2022، وفق البيانات. ورغم تراجع متوسط الأشهر الـ9؛ فإن كميات صادرات العراق من النفط الخام تحسّنت في الربع الثالث من العام الجاري، بعد تسجيلها في الربع الثاني أقل مستوى لها هذا العام.

وسجّل أبريل/نيسان الماضي أقل كمية لصادرات العراق من النفط على مدار الأشهر الـ9 عند 3.28 مليون برميل يوميًا، بينما كان شهر فبراير/شباط هو الأفضل عند مستوى 3.73 مليونًا.كما تشير التقديرات الأولية الحكومية إلى أن صادرات النفط العراقي في أكتوبر/تشرين الأول بلغت نحو 3.533 مليون برميل يوميًا.فيما تراجع متوسط صادرات النفط السعودي، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 6.77 مليون برميل يوميًا، مقابل 7.31 مليون برميل يوميًا في المدة المقابلة من 2022.ويأتي انخفاض صادرات السعودية بالتزامن مع تطبيق المملكة خفضًا طوعيًا لإنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا منذ مايو/أيار 2023 حتى نهاية 2024، ضمن قرار يشمل 8 دول أخرى من تحالف أوبك+؛ منها العراق والكويت والجزائر.كما تطبق البلاد خفضًا طوعيًا إضافيًا بمقدار مليون برميل يوميًا، بدءًا من يوليو/تموز الماضي ويستمر حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، مع احتمال التمديد وفقًا للسوق.وإلى جانب التخفيضات الطوعية، تلتزم السعودية بتنفيذ سياسة الخفض التي يتبعها تحالف أوبك+ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بمقدار مليوني برميل يوميًا، ومستمرة حتى نهاية 2024.

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