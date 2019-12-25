انسحاب بعض الاندية من الدوري السلوي العراقي الممتاز

انسحاب بعض الاندية من الدوري السلوي العراقي الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحاول بعض الأندية في الدوري السلوي الممتاز، الانسحاب من الدوري العراقي الممتاز المقرر استئنافه خلال شهر كانون الثاني المقبل.وقال مصدر في الاتحاد، إن “بعض الأندية، تحاول الانسحاب من الدوري العراقي الممتاز، بعدما قرر الاتحاد استئنافه خلال الشهر المقبل”.وأوضح أن “سبب محاولات الأندية يعود الى رغبتها في عدم دفع المستحقات المالية للاعبين و اظهار حجج واهية وغير حقيقية للتنصل عن دفعها بسبب الضائقة المالية”.يذكر أن اتحاد السلة قرر استئناف الدوري في التاسع من شهر كانون الثاني المقبل.

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