انسحاب مرشح من التنافس على منصب رئيس الجمهورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، نوزاد هادي، اليوم السبت، انسحابه من سباق الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي دعماً لمرشح الحزب الرسمي فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي في حكومة تصريف الاعمال برئاسة رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.​وقال هادي في بيان ، إنه بناءً على أوامر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، “ونيلنا ثقة حزبنا الديمقراطي الكوردستاني لترشيحنا لمنصب رئيس الجمهورية، وهو ما نعتبره مبعث فخر واعتزاز لنا، قررنا الانسحاب من المنافسة”.​وأوضح، أن قرار الانسحاب جاء “تغليباً للمصلحة العامة، ودعماً لمرشحنا لمنصب رئيس الجمهورية فؤاد حسين”.

