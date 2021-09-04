انسحاب نائبة مرشحة من الانتخابات

انسحاب نائبة مرشحة من الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو مجلس النواب عن كتلة “السند الوطني” دلال حسن محمد الغراوي يوم السبت انسحابها من الانتخابات النيابية والعمل السياسي في الوقت الحالي.وقالت في تعهد خطي نشره مكتبها الإعلامي اليوم، إنها تعلن عدم خوضها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الثاني/أكتوبر، وانسحابها من العمل السياسي حاليا وذلك للتفرغ لإكمال الدراسات العليا.

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