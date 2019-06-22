انسحاب نائبين من حزب حنان الفتلاوي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن كتلة إرادة، ملحان مكوطر، السبت (22 حزيران 2019)، الانسحاب من كتلة إرادة التي تتزعمها النائبة السابقة حنان الفتلاوي، مبينا أن هذا القرار جاء تلبية لرغبة المرجعية.وقال مكوطر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، إنه “بالنظر للظروف التي تمر بها بلدنا وتماشيا مع رغبة المرجعية بتحقيق مصالح الجماهير وتوفير ما يتطلع له الشعب من اصلاح وتغيير في كافة مصالح الحياة”.واضاف، أنه “بناء على ما تقدم فنحن النائبان ملحان مكوطر وعبد عون العبادي نعلن انسحابنا من كتلة إرادة، للعمل بشكل مستقل داخل مجلس النواب في سبيل تحقيق تطلعات الجماهير”.