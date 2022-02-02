انسحاب نائب ثانٍ من حركة امتداد

انسحاب نائب ثانٍ من حركة امتداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت عضو حركة امتداد الاء الياسري، اليوم ، انسحابها من الحركة.وقال المكتب الإعلامي للياسري في بيان ، “السلام على العراق والسلام على اهل العراق الاحرار، اني عضو ومرشحة حركة امتداد سابقا اعلن انسحابي من حركة امتداد”. وأضاف “ومقدما اعلن لكل من سيتهم الاء الياسري كما اتهم زملائي الاحرار الثوار باني لا احتاج لمنصب لا في الحركة ولا خارج الحركة والاء الياسري ستظل ثائرة حرة تسعى لتحقيق الاهداف التي استشهد عليها ثوار تشرين اهمها القضاء على المحاصصة المقيته ومحاربة الفساد وفضح من باع وطنه وضميره من اجل المال”.ودعت الياسري بحسب البيان “جميع حركات تشرين ان تحافظ على مبادئ الثورة ولا تبيع دماء الشهداء الطاهرة مقابل مال او منصب او مكسب سياسي الثبات للصادقين على مبادئ تشرين”.

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