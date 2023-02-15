انسحاب نائب من تحالف السيادة لفساد وكذب الأخير

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الإطار يصرّ على تمرير قانون “سانت ليغو” الانتخابي رغم رفضه من قبل الشعب
نائب ينتقد لائحة تنظيم المحتوى الرقمي لهيئة الإعلام والإتصالات
وزير النفط:عقود جولات التراخيص تتضمن تطوير 6 حقول نفطية ورقع استكشافية
النزاهة:سرقة 36 مليار دينار من مشاريع ديالى
رشيد يدعو إلى اعتماد الحوار البنّاء لحل المسائل العالقة في الإقليم
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وزير النفط:عقود جولات التراخيص تتضمن تطوير 6 حقول نفطية ورقع استكشافية
النزاهة:سرقة 36 مليار دينار من مشاريع ديالى
حزب بارزاني:تمرير الموازنة سيكون سهلا بعد الإتفاق مع الحكومة الاتحادية
مصدر سياسي:انسحاب شركتين أجنبيتين من الانبار لتعرضهما لابتزاز حلبوسي
ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل استمرار كذب حكومة السوداني وبنكها المركزي
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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مطالب نيابية بالكشف عن مصادر ثروة الحلبوسي الخيالية
مصدر أمني حكومي:القبض على 1422 متهما بتجارة المخدرات جميعهم من ميليشيا الحشد الشعبي
مهزلة القضاء العراقي..الإفراج عن صديق عمار الحكيم الذي سرق(23) مليار دينار..اللص ماجد النصراوي!!
الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
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