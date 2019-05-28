انسحاب 3 أحزاب كردية رئيسية من التصويت على رئيس الإقليم الجديد

انسحاب 3 أحزاب كردية رئيسية من التصويت على رئيس الإقليم الجديد
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- انتخب برلمان كردستان، الثلاثاء، نائب الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان البارزاني، رئيساً لإقليم كردستان.وحصل نيجيرفان البارزاني على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 84 برلمانياً.وبدأ برلمان كردستان في وقت سابق من اليوم الثلاثاء المخصصة لانتخاب رئيس للإقليم، حيث تمت المباشرة بعرض المرشحين للتصويت.وانسحبت ثلاثة احزاب رئيسية من الجلسة وهي: الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني وحراك الجيل الجديد.

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