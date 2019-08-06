انضمام اللأعب صفاء هادي إلى فريق الجوية

انضمام اللأعب صفاء هادي إلى فريق الجوية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انضم لاعب منتخبنا الوطني صفاء هادي، الثلاثاء، الى فريق القوة الجوية لتمثيله في منافسات الدوري الموسم المقبل.وقال مصدر ، ان”لاعب الزوراء صفاء هادي ترك فريق النوارس وانضم الى صقور الجوية لتمثيله الموسم المقبل”.واضاف، ان”هادي سيحصل على مبلغ 350 مليون دينار خلال الموسم مع الجوية”.

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