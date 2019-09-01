انهيار حزب سليم الجبوري بسبب الفشل والفساد والإرتباط الإيراني

انهيار حزب سليم الجبوري بسبب الفشل والفساد والإرتباط الإيراني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت الهيئة العامة لحزب التجمع المدني للاصلاح الذي يترأسه سليم الجبوري، الأحد، عن انسحابها من الحزب، مبينة ان القرار جاء بعد “فشل” الحزب في الاستجابة لطموحاتها.وقال القيادي البارز السابق بالحزب معتصم العبيدي في تصريح  صحفي، إن “قرار انسحاب معظم القيادات جاء بعد تقييم موضوعي لاداء حزب التجمع المدني للاصلاح (عمل) وفشله في الاستجابة لطموحاتنا وفي توظيف قدراتنا الفكرية والسياسية والاجتماعية”.واضاف العبيدي، ان “الايام المقبلة ستشهد انخراطنا فى حوار متعدد الابعاد والاتجاهات لدعم برنامج الإصلاحات الحقيقية والانفتاح على مختلف القوى الوطنية”.واشار الى ان “الانسحاب جاء عقب عدم التزام رئيس الحزب سليم الجبوري بالتقييم الاخير بعد اخفاق الحزب في الانتخابات النيابية وعدم تمكنه من الانفتاح على الاخرين ولفشل وفساد الجبوري وارتباطه بايران”.

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