انهيار سقف بناية في المنطقة الخضراء

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- شبكة اخبار العراق
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حزب طالباني:الأحزاب الكردية ستدخل في قائمة انتخابية واحدة في المناطق “المختلف عليها”!
المالية النيابية تنفي إلغاء تخصيصات أصحاب العقود
مصدر:الخلاف الجديد في الموازنة بسبب تخصيص أموال لإعادة 30 ألف شخص للحشد الشعبي
الكاظمي يكلف عادل سلمان بمنصب رئيس هيئة الإعلام والإتصالات
الاقتصاد النيابية:40 فقرة خلافية في قانون الموازنة
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إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تقارير أمريكية:بايدن سيرفع الضرائب على الشركات والأغنياء لتطوير البنى التحتية في البلاد
قرب نهاية أزمة الناقلة العالقة في قناة السويس
الصحة العالمية:سنعلن عن منشأ فيروس كورونا قريباً
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان وأمريكا تعلن استعدادها للحوار معها
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية تنفي إلغاء تخصيصات أصحاب العقود
مصدر:الخلاف الجديد في الموازنة بسبب تخصيص أموال لإعادة 30 ألف شخص للحشد الشعبي
الكاظمي يكلف عادل سلمان بمنصب رئيس هيئة الإعلام والإتصالات
الاقتصاد النيابية:40 فقرة خلافية في قانون الموازنة
وزارة النفط تعلن عن توقيع إتفاقية مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع لجمع وتكرير الغاز
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خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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