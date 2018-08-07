اوديشو: تعزيزات لفريق نادي الزوراء

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت الهيئة الادارية لنادي الزوراء، الثلاثاء ، ان كل التعاقدات التي اتمتها مع اللاعبين لفريق الكرة جاءت بناءا لرغبة المدرب ايوب اوديشو وملاكه المساعد.وقال عضو الهيئة الادارية عبد الرحمن رشيد، في حديث صحفي له اليوم: “لم يكن هناك اي اعتراض او تدخل لادارة النادي بخصوص انضمام هذا اللاعب او ذاك بل تركنا الامر والاختيارات للجهاز الفني الذي هو على دراية تامة بمستوى اللاعبين فضلا عن علمهم بالمراكز التي تحتاج لخيارات اضافية”.واضاف،ان”الايام المقبلة قد تشهد تعزيزات لصفوف الفريق بعناصر جديدة بعد تحديدها من اوديشو كي يكون الفريق بكامل جاهزيته قبل خوض منافسات الدوري والكأس والتي نطمح للتتويج بها”. واشار رشيد الى، ان”مطلع الاسبوع المقبل سيشهد بدء تدريبات فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد بتواجد الملاك التدريبي للنوارس بقيادة المدرب ايوب اوديشو وملاكه المساعد المؤلف من ابراهيم عبد نادر وباسم لعيبي ومدرب الحراس غانم ابراهيم”.