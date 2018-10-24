اوغلو:مشاركة التركمان في حكومة عبد المهدي “ضرورة”

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، اليوم الاربعاء، على “أهمية” مشاركة التركمان العراقيين في تشكيل الحكومة الجديدة، وفيما زعم ان تركيا كانت “الأكثر سخاء” في عملية إعادة إعمار العراق بتعهدها بإقراض العراق خمسة مليارات دولار، اشار الى ان الشركات التركية ستستفيد من هذه القروض.وقال أوغلو في حوار مع وكالة “الاناضول” التركية، إنه يتوقع تشكيل حكومة قوية في العراق قادرة على توحيد كافة العراقيين.واشار الى أنه أجرى زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، ممثلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولكن “لم يتسن له زيارة أربيل بسبب ضغط برنامج العمل”.وذكر بانتخاب رئيس للبلاد ورئيس للبرلمان في العراق، مشددا على أهمية الصداقة بين قادة الأحزاب السياسية وتحقيق الانسجام ضمن الأحزاب السياسية المختلفة المكونة للتحالف.وأكد اوغلو على أهمية مشاركة التركمان بشكل خاص في هذه الحكومة.وحول عملية إعادة إعمار العراق، قال اوغلو، إن تركيا كانت إحدى البلدان الأكثر سخاء في هذا الصدد، “تعهدنا بتقديم قروض للعراق بقيمة 5 مليارات دولار”.ولفت الى ان الشركات التركية ستستفيد من هذه القروض أثناء استثمارها في العراق.واضاف أن تركيا ستساهم في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتدريب قوات الأمن العراقية، مشددا على أهمية مكافحة تنظيمي “داعش” و”بي كا كا” الإرهابيين في المنطقة.وأشار أن أعمال تشكيل الحكومة في العراق، تجري بطريقة إيجابية، معربا عن رغبة بلاده في إعادة فتح قنصليتيها في الموصل والبصرة، وفتح قنصلية عامة في كركوك كونها مدينة كبيرة.