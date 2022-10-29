اول لقاءاته كرئيس للوزراء.. السوداني يلتقي وزير التجارة لدعم الأمن الغذائي للعراقيين

شبكة اخبار العراق : بغداد

افصح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بوضوح عن سلم واولويات حكومته، عندما خصص اول اجتماع له في اول يوم عمل له كرئيس للوزراء، للاجتماع بوزير التجارة، خصص بحسب بيان لمكتبه الاعلامي لدعم الأمن الغذائي للعراقيين،

ويبدو واضحاً ان السوداني سيولي ملف الغذاء اهتماماً خاصاً، لاسيما بعد النجاح الملحوظ الذي حققته تجربة الشراكة بين وزارة التجارة والقطاع الخاص في ملف (البطاقة التموينيه) التي وفرت للمواطنين سبع مفردات غدائية بجودة عالية في ظرف صعب ودقيق عندما واجهت امدادات الغذاء العالمية صعوبات وتحديات جمّةبسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وكان العراق من البلدان القليلة في العالم التي لم تشهد اسعار المواد الغذائية ارتفاعا، بسبب انسيابية توزيع مفردات البطاقة التموينية لتسع وجبات متواصلة.

وكان السوداني، قد بدأ يوم عمله الأول كرئيس للوزراء، بلقاء مع وزير التجارة، أثير داوود الغريري.

وجرى خلال اللقاء استعراض خطط الوزارة فيما يتعلق بمفردات البطاقة التموينية، وبرامجها في مجال الأمن الغذائي.

وخلال اللقاء أكد السوداني على أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بملف الغذاء وتضعه على رأس أولوياتها.

ووجّه بضرورة اتخاذ اجراءات عملية بخصوص البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة والهشة.