اياد العنبر المنشق وزير الثقافة

شبكة اخبار العراق- بغداد:

علمنا من مصدر موثوق ان

أياد العنبر المنشق عن التيار الصدري والمنضم الى العصائب تم ترشيحه الى منصب وزيراً للثقافه بدلا عن الوزير المرشح السابق حسن الربيعي والذي تم رفضه من قبل الجميع كونه شخصيه حزبيه وليس لها اي نشاط او دور ثقافي اوفني او اعلامي او صحفي

علماً ان المرشح الجديد لا يختلف عن المرشح السابق بشيىء غير ان الطامه الكبرى انه مدان بالتحرش الجنسي عندما كان يعمل في جامعه الكوفه بالاضافه الى كون تخصص علوم سياسيه وليس له علاقه بالثقافه والادب والاعلام والفن والفنانين لا من قريب ولا من بعيد ومنح هذا المنصب نكايه بالصدر كون الموماليه قد انشق عن التيار الصدري وانضم الى العصائب

فهل كُتب على اهل الثقافه والفن ان يقودهم رجال مسيسين وليس لهم اي علاقه بالتخصص الوزاري بالاضافه الى تاريخهم المشين على المستوى الاجتماعي والاخلاقي والشخصي ..؟!

ختاماً نطلب من السيد رئيس الوزراء تم القبول بهذا الترشيح وكذلك على اعضاء البرلمان عدم التصويت عليه واختيار شخصيه تكون قريبه من الثقافه والمثقفين والفن والفنانيين والصحافه واخراج هذه الوزاره الحيويه من المحاصصه الطائفيه والسماح لفئه المثقفين اختيار مرشحهم لهذه الوزارة دون تدخل الاحزاب في هذا الاختيار وخاصه وان هنالك الكثير من الشخصيات الثقافية يمكنها من تبوء هذا المنصب لما تملكه من خلفيه ثقافيه وفنيه واعلاميه وادبية….

فهل تتحقق احلام المثقفين في هذا الامر ولاول مره في تاريخ جمهوريه ما بعد التغيير ؟!