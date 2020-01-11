اياد علاوي.. استقالة ام هروب من واقع الأزمة

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- شبكة اخبار العراق
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مسرور لعبد المهدي:قراركم “قرارنا”
نائب:تواطؤ واضح من قبل الأجهزة الأمنية في اغتيال الناشطين من قبل الميليشيات المتنفذة
عبد المهدي وبارزاني يؤكدان على تنفيذ ” ما متفق عليه”
السفارة الأمريكية تدين اغتيال المراسل أحمد والمصور صفاء من قبل ميليشيات الحشد
تحالف البناء:تنفيذ قرار طرد القوات الأمريكية أهم من تشكيل حكومة جديدة!
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نائب :المباشرة بتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية دون عرضها على البرلمان!
الوقف الشيعي:حزب الفضيلة سيدفع لنا 313 مليار و580 مليون دينار عن “استثماره”لجامع الرحمن الكبير
عبد المهدي يطالب الوزارات والمحافظات بالإسراع في تحديد المشاريع لتنفيذ الإتفاقيات المبرمة مع الصين
صالح:عدم وجود حماية لأموال العراق في منطقة الولاية القضائية الأمريكية
كعادتها بدون ذكر الأسماء..النزاهة:صدور حكم بالسجن بحق مدراء في الشركة العامة لتجارة السيارات
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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- اذاعة INN