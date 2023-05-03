ايطاليا تؤكد على استمرارها في دعم البيشمركة

ايطاليا تؤكد على استمرارها في دعم البيشمركة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، دعوة لزيارة روما.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن “رئيس حكومة إقليم كردستان استقبل  وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، لبحث الوضع العام في العراق، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان وإيطاليا”.ونقل وزير الدفاع الإيطالي تحيات ودعوة رئيس الوزراء الإيطالي إلى بارزاني لزيارة روما، لافتاً إلى أنه يعدّ نفسه صديقاً لشعب كردستان، مؤكدا التزام بلاده في مواصلة دعم البيشمركة من أجل مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والسلام في المنطقة”.ووجّه بارزاني شكره إلى إيطاليا على علاقاتها الودّية مع إقليم كردستان ومساندتها لشعبه، معرباً عن أمله بالمضي في تعزيز العلاقات بين الإقليم وإيطاليا في جميع المجالات، ولا سيّما في ظل وجود العديد الفرصة المواتية للارتقاء بالعلاقات والاستفادة من الخبرة الإيطالية المتقدمة”.

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