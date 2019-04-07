ايهما نختار الثور ام الحمار

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية:عبد المهدي حرم العراق من 50 مليون دولار سنويا
روحاني:نفط وغاز إيران سيمر عبر العراق إلى سوريا دون مقابل
مسؤول إيراني:ارتفاع الصادرات الإيرانية لكردستان نحو 3 مليار دولار
الانصاري: التقارب العراقي السعودي يخدم استقرار المنطقة
مصدر :عبد المهدي سيقدم تنازلات اضافية لإيران بقيمة 100 مليار دولار على حساب العراق
-
- رياضية
- تحقيقات
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
العراقيون:عبد المهدي فاشل وضعيف أمام القوى المليشياوية السياسية المتنفذة
تقرير أمريكي:إيران اليد العليا في العراق وواشنطن عقل صغير
حكومة حزب بارزاني تستغل “ضعف” عبد المهدي وتوزع قطع أراضي للبيشمركة خارج حدودها
بضائع إيرانية فاسدة تغزو الأسواق العراقية بالتواطؤ مع مليشيات الحشد
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN