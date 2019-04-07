ايهما نختار الثور ام الحمار

ايهما نختار الثور ام الحمار
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بقلم:خالد العاني

يروى ان فلاحا قاسي قلب يمتلك مزرعه فيها ثورا يشبه ترامبو ابو كذيله كما يمتلك حمارا يشبه ابو سمرة عضو حزب الحمير اللي ضرط بيها ودار وجهه وراح .. ومن المعلوم للبشر ان هذين الحيوانين يمتازان عن غيرهما من الحيوانات بصفات خاصة الاول ينطح والاخر يزكط كان هذا الفلاح يجور على الحيوانين اكثر من اللازم ولكن كانت المشقة التي يلاقيها الثور اكبر من شغلت ابو صابر لان الفلاح يشد على ظهره المحراث ويعصب عينه ويستعمل السوط معه حينما يتوقف عن الحركة اما الحمار فشغلته تهون حيث عمله في تنقلات الفلاح ونقل حاجاته ومستلزماته وما يجنيه من المزرعة وعمله غير مستمر اذ ينال بعض الراحة بين فترة واخرى وفي نهاية اليوم يلتقي الثور والحمار في المكان المخصص لهما .. في احد الايام عاد الثور وانطرح ارضا وهو يئن من شدت التعب فسأله الحمار ما الذي حصل لك .. اجاب الثور دتشوف حالي من الصبح لحد المغرب اني بهاي الشغلة .. تعاطف الحمار ابن الحمار مع الثور قاله يابه بكره لما يجي صاحبنا سوي نفسك مريض ولا تنهض من مكانك وهو راح يخليك تستريح .. صبح الصبح الثور ما كذب خبر عمل بنصيحة الحمار .. الفلاح خاف يلح عليه وبعدين يموت .. قال خليه اليوم يرتاح .. سحب الرشمة مال الحمار والى المحراث مباشرة وبدأ يسوك المطي الى غياب الشمس رجع الحمار منهوك القوى وهو يردد مع نفسه شسويت بنفسي كعد بجانب الثور وقاله الله يساعدك .. اليوم جدي اشتعل .. الثور قاله شفت هذا شلون ظالم .. قال المطي اي والله ظالم بس اني سمعته يتكلم ويه زوجته قالها اذا هذا الثور راح يبقي مريض نذبحه احسن ما يموت ويروح حرامات على القليل نشبع بلحمه ونمصص اعظامه .. لم ينام الثور تلك الليلة بعد ما سمع كلام الحمار ومن الفجر وقف على رجليه ولما اجه الاسطه وشافه كلش  فرح ومسح على ظهره وجابله ماي ويه العلف الممتاز بمناسبة شفائه من الوعكه التي المت به .. ورجع نفس الطاس والحمام واللي ما يرضه بالموت يرضه بالسخونه ..

سالفتنه ويه امريكا وايران يروح ثور يجينه حمار يروح كبش يجينه تيس يروح ضبع يجينه ذيب يروح شاذي يجينه واوي  وعيش وشوف صار اللعب على المكشوف المليشيات تهدد من جهة وامريكا من جهة وايران من جهة والطبيعة من جهة سيول وفيضانات وتلوث واشعاعات وادوية واطعمة فاسدة ورشاوي وسرقات ومخدرات وامراض مستعصية وخراب المدارس والمستشفيات وتهريب النفط والعملة الصعبة ليل نهاروخطف وتصفيات جسدية وفقدان الامن والامان وفلشوا ثلثين العراق وهذا يريد وذاك يريد وناوين يفلشون الثلث الباقي حتى ترتاح الشقيقة قائدة الامة الاسلامية ايران وتكتسح العالم من خلال تصدير ثورها المبارك الذي سينطح الدول حسب الطول والسيطرة عليها بدل امريكيا الصليبية دولة الشيطان الاكبر و يا ستار من تاليها ولكم في الحمار والثور عبره يا أولي الالباب .

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