إلزام شركات الهاتف بالدفع لا يستوجب التنازل عن أموالنا وحقوقنا

إلزام شركات الهاتف بالدفع لا يستوجب التنازل عن أموالنا وحقوقنا
آخر تحديث:

بقلم:اياد السماوي

في معرض دفاعه عن صفقة تجديد عقود شركات الهاتف النّقال .. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعلن في مؤتمر صحفي من البصرة ( أنّنا عرضنا على شركات الاتصالات أن تدفع جميع التزاماتها إلى الحكومة العراقية مقابل تكملة مشوارها في تقديم هذه الخدمة .. ومضيفا أنّه من المعيب على العراق أن لا يمتلك خدمة ال 4 جي , وعندما حاولنا تقديم هذه الخدمة شّكك البعض وسمعنا أصوات تنتقد هذا العقد لسبب بسيط لأنّه تضرّرت مصالحه ) .. وهذا مما يستوجب الرّد على هذه التبريرات اللا منطقية والمثيرة للسخرية , التي أراد السيد رئيس الوزراء تمريرها وتضليل الرأي العام العراقي بها ..

أولا / إنّ إلزام شركات الهاتف النّقال بدفع التزاماتها المالية المترّتبة عليها بموجب عقد الترخيص المبرم معها في 30 / 08 / 2007 وكذلك تسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بموجب أحكاما قضائية , لا يستوجب تجديد العقود لها يوما واحدا وليس لثمان سنوات إضافية , وتجديد رخصةعقود هذه الشركات ليس حقّا ملزما أو موجبا لهذه الشركات ..

ثانيا / إنّ قانون الموازنة العامة لسنة 2019 في المادة 15 ثانيا , قد فرض على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النّقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام / 2019 وتسّجل إيرادا للدولة ..

ثالثا / إنّ قانون الموازنة العامة في المادة 15 ثالثا قد فرض على وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات كلّا حسب اختصاصه إيقاف الطيف الترّددي لشركات الهاتف وشركات تجهيز الأنترنت بعد مرور ستين يوما عند عدم تسديدهم لضريبة المبيعات وضريبة الدخل إلى وزارة المالية الاتحادية / الهيأة العامة للضرائب ..

رابعا / أنّ الجيل الرابع هو بحد ذاته رخصة ويجب أن يكون ضمن مزاد جديد وإيرادات جديدة , فلماذا تمّ ربطه بعملية تجديد العقد وكيف تمّ أعطاءه مجانا ؟

خامسا / ما هو الضامن لالتزام الشركات بتقديم خدمات الجيل الرابع مع تجربة عدم الالتزام السابقة بتطوير خدمات الجيل الثاني إلى الجيل الثالث ؟

سادسا / ذا كان هدف هيئة الإعلام والاتصالات من وراء هذه الصفقة الفاسدة هو تحصيل الديون المترّتبة على هذه الشركات , فلماذا لم تفكر الهيئة بتحقيق إيراد أكبر بكثير عبر عرض جولة تراخيص جديدة ولديها حجة قانونية بيدها وهي انتهاء مدّة الترخيص وعدم التزام الشركات بتقديم خدمات جيدة ؟ ..

سابعا / هل يعلم السيد رئيس الوزراء حجم الأموال التي فرّطت بها هيئة الإعلام والاتصالات جراء تجديد عقود شركات الهاتف النقال ؟ وما الذي أجبر الحكومة عن التنازل عن مليارات الدولارات كان من الممكن أن تكون إيرادا للدولة في هذا الظرف الاقتصادي الذي يمرّ به البلد فيما لو تمّ عرض رخصة التجديد ضمن جولة جديدة للتراخيص ؟ ..

أمّا أن يتّهمّ السيد رئيس الوزراء الأصوات التي شّككت بهذه الصفقة الفاسدة ويعتبر أنّ مصالحها قد تضرّرت , فهذا أمر مثير للسخرية والتنّدر .. كاتب هذه السطور واحد من أعلى الأصوات التي تعالت وبيّنت فساد هذه الصفقة بالدليل والمنطق .. فهل يستطيع السيد رئيس الوزراء أن يبيّن للرأي العام العراقي ما هي مصلحة أياد السماوي التي تضرّرت جراء تجديد عقود شركات الهاتف النقال ؟ وهل يعتقد السيد رئيس الوزراء أنّ هذا التبريرات المضحكة كافية للسير بهذه الصفقة الأكبر في تأريخ الفساد إلى النهاية ؟ أي خدمات هذه التي تدعو للتفريط بالمال العام العراقي ؟ وهل يجوز في مثل هذه العقود الطويلة الأمد أن تتمّ الموافقة عليها وإقرارها من دون عرضها على الجهات المختّصة في وزارة المالية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ؟ هل يريد السيد رئيس الوزراء الموّقر منّا أن نلغي عقولنا ونصدّق تبريراته كون هذه الصفقة تصب ّ في صالح الشعب ؟ إلى أين أنت سائر يا أخ صديقي عماد ؟ …

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *