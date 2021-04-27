بأمر إيراني الكاظمي يرسل 2.4 مليون دولار مساعدة إلى حزب الله اللبناني تحت عنوان دعم جيش البلاد

بأمر إيراني الكاظمي يرسل 2.4 مليون دولار مساعدة إلى حزب الله اللبناني تحت عنوان دعم جيش البلاد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افادت وسائل اعلام لبنانية، الثلاثاء، بان الحكومة العراقية وافقت على مساعدة الجيش اللبناني.وذكرت قناة mtv اللبنانية، أنّ”مجلس الوزراء العراقي أقرّ اليوم مساعدة للجيش اللبناني بقيمة 3.5 مليار دينار عراقي، أي حوالى 2.4 مليون دولار أميركي ستُقدّم على شكل مساعداتٍ ماديّة وعينيّة”.واضافت، أنّ”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تابع هذا الملف، وكان من أكثر المدافعين عن قرار مساعدة الجيش اللبناني”.هذا وأكد مصدر سياسي  مطلع ان المبلغ أعلاه جاء بامر إيراني عبر تبليغ محمد جواد ظريف للكاظمي لدعم حزب الله اللبناني تحت عنوان الجيش اللبناني على حساب العجز المالي والفقر والبطالة والمرض الذي يعاني منها العراق.

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