بأمر إيراني..تحالف الفتح يطالب بتخويل عبد المهدي صلاحية توقيع العقود مع الصين!

بأمر إيراني..تحالف الفتح يطالب بتخويل عبد المهدي صلاحية توقيع العقود مع الصين!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف الفتح، الاحد، عزمه طرح ملف تخويل عبد المهدي بالتوقيع على الاتفاقيات والعقود ضمن اتفاقية الصين بعد ان دخلت حيز التنفيذ، مبينا انه سيتم طرح الملف خلال جلسة الغد.وقال النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي في حديث صحفي،ان “اتفاقية العراق مع الصين دخلت حيز التنفيذ وبحاجة الى مصادقة على العقود التي تتضمنها الاتفاقية وحكومة تصريف الاعمال غير قادرة على ذلك”.وأضاف ان “البرلمان يجري تحركاته للتصويت على قرار يخول بموجبه الحكومة للتوقيع على العقود والاتفاقيات ضمن اتفاقية العراق والصين”، مشيرا الى ان “الملف سيطرح خلال جلسة مجلس النواب ليوم غد”.وأوضح ان “اتفاقية الصين لايمكن تأجيلها للحكومة المقبلة بعد ان دخلت حيز التنفيذ مما يجبر البرلمان على تمرير قرار تخويل الحكومة للتوقيع عليها”.

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