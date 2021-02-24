وزير الزراعة يسمح باستيراد “الرقي والبطيخ”من إيران بملايين الدولارات خلافا لقراره السابق بالمنع!!

وزير الزراعة يسمح باستيراد “الرقي والبطيخ”من إيران بملايين الدولارات خلافا لقراره السابق بالمنع!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت وزارة الزراعة، الأربعاء، السماح باستيراد محصولي الرقي والبطيخ لحاجة الاستهلاك اليومي.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف، في بيان، إنه “استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بفتح ومنع الاستيراد حصلت الموافقة على السماح بأستيراد محصولي (الرقي والبطيخ)  من إيران “.واضاف البيان، أن “القرار جاء نتيجة لشحة انتاج المحصولين محليا مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع زيادة أسعارها”، مؤكدا ان “الوزارة مستمرة بمنع استيراد ٢٣ منتج زراعي نباتي وحيواني وضمن الروزنامة الزراعية”.وتابع أن “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي”.يذكر ان استيراد الرقي والبطيخ يكلف الدولة ملايين الدولارات والعراق يعاني من عجز مالي كبير وهذا يخالف “الورقة البضاء الإصلاحية ” للكاظمي. وفي عام 2019 استورد العراق الرقي والبطيخ من إيران بمبلغ 27 مليون دولار وفق القوائم الصادرة من البنك المركزي العراقي على حساب المنتوج المحلي .

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