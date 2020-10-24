بأمر إيران..المجلس الوزاري للأمن الوطني يرفض إدراج”الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية!

بأمر إيران..المجلس الوزاري للأمن الوطني يرفض إدراج”الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الأمن الوطني، عدم التصويت على إدراج حركة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية في العراق.وبحسب وثيقة صادرة عن مستشار الأمن الوطني، أنه “استناداً إلى توجيه مجلس الأمن الوطني، وبناءً على ما طرحه مستشار الأمن الوطني بصدد موضوع موقف العراق من إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، وبناءً على طلب جمهورية مصر العربية من إدراج الإخوان المسلمين ضمن لائحة الإرهاب، في جامعة الدول العربية، قرر مجلس الأمن، عدم التصويت على إدراج حركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية”.وقال مصدر سياسي رفيع المستوى،اليوم، أن إيران أبلغت الحكومة العراقية رفضها إدراج الاخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

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