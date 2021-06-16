بأمر السفير الإيراني أبو مازن يعود إلى الترشح للانتخابات

بأمر السفير الإيراني أبو مازن يعود إلى الترشح للانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مقرب من عضو مجلس النواب رئيس حزب “الجماهير” المنضوي في تحالف “العزم” أحمد عبدالله الجبوري “أبو مازن” يوم الأربعاء” بامر السفير الايراني وبرجاء من الولائي خميس الخنجر سيخوض الفاسد المدعو احمد الجبوري التنافس على الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل بعد تدخل السفير الإيراني والغاء قرار إستبعاده.وقال المصدر إن (أبو مازن) وسيعود الى خوض التنافس الانتخابي، وفق قرار قضائي.و أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في نهاية شهر آيار الماضي، عن استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (8) من قانون الانتخابات، ومن بينهم أحمد عبدالله الجبوري، “ابو مازن”.يذكر ان ابو مازن سلم محافظة صلاح الدين للدواعش بتوجيه ايراني وسرق من ميزانيتها  نحو 800 مليار دينارعندما كان محافظا وسجن لهذا الغرض في زمن العبادي واطلق سراحه بامر ايراني.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *