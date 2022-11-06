بأمر السوداني ..إحالة حكومة الكاظمي إلى التقاعد وخدمتهم لاتزيد عن 3 سنوات!!

بأمر السوداني ..إحالة حكومة الكاظمي إلى التقاعد وخدمتهم لاتزيد عن 3 سنوات!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أمراً ديوانياً بإحالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ووزراء حكومته الى التقاعد.وجاء في الامر المرقم (22305) أدناه، أنه “بالنظر الى منح مجلس النواب الثقة للحكومة العراقية الجديدة واداءها اليمين الدستورية واستنادا للصلاحيات الممنوحة لنا وفقاً للدستور، تقرر احالة رئيس واعضاء مجلس الوزراء الى التقاعد.يذكر أن الكاظمي ووزرائه ليست لديهم خدمة أكثر من 3 سنوات وستكون رواتبهم التقاعدية لاتقل عن 8 مليون دينار شهريا مقابل موظف يخدم الدولة 30 سنة يخرج براتب تقاعدي لايزيد عن 500 ألف دينار شهريا.

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