بأمر السوداني إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد

بأمر السوداني إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة”.وأضاف البيان، أن “السوداني وجّه بإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة الى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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