بأمر الكاظمي تعيين”مشرق الجنابي”مستشارا سياسيا له

بأمر الكاظمي تعيين”مشرق الجنابي”مستشارا سياسيا له
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أمر الكاظمي تعيين صديقه الصحفي”عباس الجنابي” مستشارا سياسيا له بموجب الوثيقة المبينة أدناه،يذكر ان الجنابي هو المسؤول عن الجيش الإلكتروني للكاظمي .ومدير تحرير وكالة “ناس”الاخبارية.

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