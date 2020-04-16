بأمر من إيران..أبو فدك نائبا لرئيس هيئة ميليشيا الحشد

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تيار الحكيم:الكاظمي سيشكل وفدا تفاوضيا لتوزيع حصص الكتل السياسية في حكومته
تحالف الحلبوسي:مصالحنا تستوجب تبديل بعض وزارات حصتنا في حكومة الكاظمي
تحالف القوى:لن نتنازل عن وزارات “الخبزة” في حكومة الكاظمي
ائتلاف النصر يعلن عن سعادته بالحصول على وزارتين في حكومة الكاظمي
الخارجية تستدعي السفير التركي احتجاجا على قصف بلاده لشمال العراق
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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- اذاعة INN