بأمر من إيران..أبو فدك نائبا لرئيس هيئة ميليشيا الحشد

بأمر من إيران..أبو فدك نائبا لرئيس هيئة ميليشيا الحشد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد سالم الغبان، الخميس، عن اصدار رئيس هيئة الحشد الشعبي  فالح الفياض أمرا باختيار عبد العزيز المحمداوي “أبو فدك” خليفة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، مؤكدا أنه يمارس مهامه حاليا.وقال الغبان في حوار مع وكالة الانباء العراقية الرسمية “واع” ، إن “ الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للحرس الثوري عدا الرواتب والتجهيزات من خزينة العراق  تخضع لاوامر حسين سلامي قائد الحرس الثوري والامام خامئني حصرا”.وأضاف، أن “الفياض أصدر أمراً باختيار  القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله أبو فدك كخليفة للمهندس وأصبح الآن يمارس مهامه”، مشيرا إلى أن “تحويل حكومة عبد المهدي إلى تصريف أعمال ، أخر إصدار الأمر الديواني وتأجيله إلى الحكومة الجديدة”.ولفت الغبان إلى أن “ الحشد الشعبي هو الضامن لتنفيذ مشروع الامام خميني قدس سره.يذكر ان بو فدك ايراني الاصل من والدته وقيادي في ميليشيا كتائب حزب الله المصنفة بالارهاب ورئيس الحشد وجهاز الامن الوطني يعينه بهذا المنصب تنفيذا لامر لايران!!.

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