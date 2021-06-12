بأمر من الفياض وأبو فدك ..الكاظمي يسحب صلاحيات وزير الدفاع!

بأمر من الفياض وأبو فدك ..الكاظمي يسحب صلاحيات وزير الدفاع!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، السبت، عن قيام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بسحب صلاحيات وزير الدفاع جمعة عناد.وأفاد المصدر ، إن ” الكاظمي قام بسحب جزء من صلاحيات وزير الدفاع جمعة عناد وذلك بعد تصريحاته الأخير بشأن القوات الأمنية والحشد الشعبي ومحاولة احداث الفرقة بينهما”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الكاظمي سحب صلاحيات الوزير المتعلقة بإسناد المناصب للقيادات الأمنية من رتبة عميد فما فوق”.وكان وزير الدفاع جمعة عناد ادلى مؤخرا بتصريحات إعلامية بشأن ميليشيا الحشد الشعبي الذي تجاوز على خرق سيادة الدولة وداعس على هيبتها بعد تطويق الميليشيا أعلاه مقر رئاسة الوزراء ومنزل الواهن الكاظمي والمنطقة الخضراء لإطلاق سراح الارهابي قاسم مصلح ونجحت في ذلك.هذا وذكر مصدر عسكري برتبة رفيعة  اليوم، ان سحب الصلاحيات جاء بأمر من فالح الفياض وأبو فدك  للكاظمي .

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