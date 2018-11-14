بابل .. والفساد والسمك !

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دزيي: حكومة عبد المهدي وضعت نقطتين كمركيتين غير قانونيتين تعود بالنفع لمجاميع ميليشاوية
المساءلة والعدالة:فيصل الجربا ونعيم الربيعي مشمولان بإجراءات المساءلة
الدراجي:17 مليار دينار شهرياً رواتب ومخصصات 47 موظفاً في مكتب عبد المهدي ضمن موازنة 2019!!
حركة التغيير:من أهم خطوات الإصلاح إلغاء الوقفين الشيعي والسني والعمل بوزارة الأوقاف
الحشد الشعبي للولايات المتحدة:إرهابكم لن يهزم مشروع الإمام الخميني!!
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دزيي: حكومة عبد المهدي وضعت نقطتين كمركيتين غير قانونيتين تعود بالنفع لمجاميع ميليشاوية
الدراجي:17 مليار دينار شهرياً رواتب ومخصصات 47 موظفاً في مكتب عبد المهدي ضمن موازنة 2019!!
وفد كردي في بغداد لبحث تعديل موازنة 2019
مسؤولون محليون:اقتصاد المحافظات الجنوبية تحت سيطرة مليشيات أحزاب تحالف الفتح
مديرة مصرف الرافدين:تلف 12 مليار دينار “قضاء وقدر”!
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