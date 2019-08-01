باب فساد جديد.. وزير التخطيط الكربولي يطالب بتخصيص 2 مليار دولار لإجراء التعداد السكاني!!

باب فساد جديد.. وزير التخطيط الكربولي يطالب بتخصيص 2 مليار دولار لإجراء التعداد السكاني!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طلبت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، موازنة تقدر بملياري دولار و 30 ألف موظف لاستكمال عملية التعداد العام للسكان والمقرر لها في نهاية شهر تشرين الأول من العام المقبل.وذكرت الوزارة في بيان ، ان ”  التخطيط، طالبت بموازنة تقدر بملياري دولار و 30 ألف موظف لاستكمال عملية التعداد العام للسكان والمقرر لها في نهاية شهر تشرين الأول من العام المقبل”، داعيةً مجلس النواب إلى الموافقة على إدراج هذه المبالغ في موازنة العام 2020.وتعتزم حكومة عادل عبد المهدي إرسال تعديلاتها على قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008 إلى مجلس النواب متضمنة مدونة مقترحة (استمارة التعداد العام للسكان) للاتفاق عليها بين الكتل والمكونات.وتشكك لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية بنوايا الحكومة ومدى التزامها باجراء التعداد في المواعيد المعلنة، معتقدة أن هناك مشاكل كبيرة تمثل عقبات أمام التعدد السكاني منها وجود حالات الفساد المالي وعدم حسم التداخل في حدود الكثير من المحافظات والأقضية والمادة 140 من الدستور.يذكر ان الوزير نوري الكربولي هومرشح كتلة الحل بزعامة محمد الكربولي.

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