باربي ومهران ومدفعية بمناسبة عيد ميلاد ملكة بريطانيا

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الجيل الجديد:زيارات البارزاني الخارجية ضد العراق
نائب كردي سابق:حكومة الإقليم لن تسلم بغداد دولاراً واحداً عن بيعها للنفط والغاز
الإطار:نرفض قانون الأمن الغذائي ونطالب بتمرير قانون الموازنة
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
حزب طالباني:النفط والغاز في الإقليم ملكاً للشعب وليس لعصابة العائلة البارزانية
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إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
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الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
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- اذاعة INN