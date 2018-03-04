بارزاني لحكومة العبادي:نرفض التعامل وفق مبدأ القوة والحوار هو طريق الأمثل لحل الخلافات

بارزاني لحكومة العبادي:نرفض التعامل وفق مبدأ القوة والحوار هو طريق الأمثل لحل الخلافات
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، اليوم الأحد، إن العاصمة بغداد هي ملك للكرد مثلما هي ملك للعرب، ولا يمكن أن ينسحب الكرد منها، مبيناً أن حكومته ستواصل الحوار مع الحكومة الاتحادية في العاصمة من أجل الوصول الى حل لجميع المشاكل.وذكر بارزاني في مؤتمر صحفي له اليوم، إن “على رئيس الوزراء حيدر أن يحل مشاكل بغداد مع الإقليم، وفي مقدمتها مسألة مطارات كردستان”، مضيفا: “بحثنا للمشاكل لا زال مستمراً”.وتابع، أن “بغداد لنا كلنا ويجب أن يكون لنا دور فيها، وإذا توصلنا الى نقطة يجب أن نشرح للشعب اننا توصلنا الى هذه النقطة، ولا نستطيع الوصول الى نقطة أبعد منها، وأننا وصلنا الى قناعة أنهم أنهوا مفهوم الشراكة”.ومضى رئيس الحكومة الكردية بالقول: “ينبغي حل المشاكل على طاولة الحوار وتحديد رؤية واضحة لمستقبل العراق، لا اعتماد مبدأ القوي والضعيف”.وأكمل، أن “المبالغ التي نحصل عليها من وارداتنا سنوزعها على الموظفين في الإقليم، وكركوك، وبالنسبة الى إيقاف المطارات، فنحن على أمل أن نتوصل الى حل يرجع المطارات الى العمل”.وأشار الى أن “الكتل الكردية في بغداد تعبر عن وجهة نظر كردستان، والنواب عبروا بكل ما للكملة من معنى عن موقف الإقليم من الموازنة الاتحادية، وتخفيض حصة الإقليم فيها”.وأوضح، أن “نفط كركوك الذي يستخرج من حقول باي حسن، بعد أيلول، فالحكومة هي من تسيطر عليه، وقد اقترحنا أن نساعد بغداد لتصدير النفط عبر أنابيب الإقليم، وعن طريقه تحدد مصاريف كردستان. وبالنسبة الى إيران، فإن هذا الاتفاق موجود، ولكن لا نعرف هل دخل حيز التنفيذ أم لا”.ولفت الى ان “بغداد وافقت على نقل النفط عبر انابيب الإقليم، بشكل مبدئي، ولكن على الأرض لم يحدث شيئاً”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *