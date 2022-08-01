بارزاني وبلاسخارت يؤكدان على الحل السياسي للأزمة الصدرية الإطارية

بارزاني وبلاسخارت يؤكدان على الحل السياسي للأزمة الصدرية الإطارية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الاثنين الى حل جميع المشاكل وفق الدستور، واصفا اياه بانه اساس لحل جميع المشاكل.وقال بيان لمكتب بارزاني ، ان بارزاني استقبل مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق، جينين بلاسخارت التي أعربت عن تعازيها لبارزاني في الذكرى الـ39 للإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق البارزانيين”. وأكدت أنها “تبذل قصارى جهدها في المراكز الدولية لتعريف الجريمة على أنها إبادة جماعية”.واوضح البيان “تبادل طرفا اللقاء وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر التطورات، وأكدا أن الدستور يجب أن يكون أساسا للتفاهم لحل المشاكل”.وكانت انتخابات إقليم كردستان محوراً آخر للاجتماع، حيث أكد الرئيس بارزاني مجدداً أنه “لا ينبغي أن تكون هناك عقبات أمام الانتخابات وأنه ينبغي إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كما ينبغي حماية حقوق المكونات القومية والدينية. ولهذا الغرض، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد لإجراء الانتخابات منذ الغد”.

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