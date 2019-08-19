بارزاني يؤكد على الحوار في حل الخلافات بين بغداد وأربيل

بارزاني يؤكد على الحوار في حل الخلافات بين بغداد وأربيل
آخر تحديث:

 أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ،اليوم، على ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية عبر ايجاد الحلول والتفاهم والحوار.جاء ذلك خلال استقباله في صلاح الدين، اليوم رامون بليكوا سفير الاتحاد الأوروبي في العراق .وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني ان بليكوا كشف عن سبب زيارته الى الإقليم الذي هو الإعلان عن انتهاء مهامه الدبلوماسية في العراق، كما أشاد بالتعاون والعلاقات بين حكومة إقليم كردستان والاتحاد الأوروبي، متمنياً استمرار تلك العلاقات وتمتينها، ومؤكداً إنه لن ينسى صداقته مع الشعب الكردي أينما يكون.من جانبه، تمنى بارزاني النجاح لرامون بليكوا في مهامه الجديدة، وأشار الى أهمية العلاقات بين إقليم كردستان والإتحاد الأوروبي، مؤكداً على ضرورة التنسيق الأكثر وتعزيز العلاقات بين الجانبين .وفي محور آخر من اللقاء جرى بحث العلاقات بين أربيل وبغداد، وأكد الجانبان على ضرورة إيجاد الحلول والتفاهم والحوار.وبخصوص إقليم كردستان، قيم سفير الإتحاد الأوروبي، عالياً، الأمان والاستقرار والعملية السياسية في الإقليم. واصفاً تشكيل حكومة الإقليم الجديدة بالخطوة الإيجابية على الطريق نحو المستقبل الأفضل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *